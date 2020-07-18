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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Trabzonspor açıkladı! Corona virüsü test sonucu...

'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan 'da yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara uygulanan testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Kulübü'nde uygulanan son testlerinin sonucu açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on dördüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Bordo-mavili ekip, 'in 33. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

  1. 18.07.2020
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