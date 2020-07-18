Trabzonspor açıkladı! Corona virüsü test sonucu...
Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara uygulanan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.
Trabzonspor Kulübü'nde uygulanan son corona virüsü testlerinin sonucu açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on dördüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.
Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 33. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor açıkladı! Corona virüsü test sonucu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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