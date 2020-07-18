Trabzonspor açıkladı! Corona virüsü test sonucu...

Trabzonspor Kulübü'nde uygulanan son corona virüsü testlerinin sonucu açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on dördüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 33. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.