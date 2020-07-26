Fırtına kupa için moral buldu
Trabzonspor, Kayseri’den 3 puanla döndü. Gözler Alanya ile oynanacak kupa finaline döndü. Sezonun bir tesellisi de Sörloth'un tacı takması oldu.
Bordo-mavililer şampiyonluğa çok yaklaşmışken gerek hakem hataları gerekse bireysel sıkıntılar yüzünden Süper Lig'i Medipol Başakşehir'e kaptırmıştı. Sezonun son haftasında Kayserispor'a konuk olan Karadeniz devi, golcü sol beki Filip Novak'ın müthiş füzesiyle deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Hüseyin'in hatasından penaltı aldı. Pedro Henrique skoru eşitledi: 1-1.
KRAL NOKTAYI KOYDU
Kayserispor, Denizlispor-Ankaragücü maçında Başkent ekibinin golü gelince var gücüyle saldırdı. 1 gol onları ligde tutacak, Horozlar küme düşecekti. Bu anlarda savunmada boş alan bulan Trabzonspor 2. golü attı. Joao Pereira bomboş geldi. Pasını Alexander Sörloth'a çıkardı. O da fileleri havalandırdı. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Karadeniz Fırtınası gözünü Alanyaspor ile oynayacağı kupa finaline çevirdi.
KALEYİ KAPATAMADI
Fırtına, Uğurcan Çakır gibi önemli bir kaleciye sahip olamsına rağmen savunmadaki hataları sebebiyle kalesini gole kapatamadı. Son olarak 8 Şubat 2020'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenen bordo-mavililer ardından sezon sonuna kadar çıktığı 14 mücadelede de gol yedi. Bu sezon sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.
ÇAKIR'A BÜYÜK TEPKİ
Maç sonunda Kayserispor cephesinden orta hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki vardı. Sarı-kırmızılı futbolcular, soyunma odası koridorlarında Çakır ve ekibine sert şekilde yüklendiler. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, ambulans çağırılması da dikkat çekti.
CAMPI DİREĞE TAKILDI
Karadeniz Fırtınası'nın deplasmanda Kayserispor ile oynadığı mücadelede Gaston Campi gole çok yaklaştı. Kornerden gelen topa kafayla müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Lung çaresiz bakışlarla izledi ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
- 26.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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