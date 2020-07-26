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26 Temmuz 2020, Pazar
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Fırtına kupa için moral buldu

Fırtına kupa için moral buldu

, Kayseri’den 3 puanla döndü. Gözler Alanya ile oynanacak kupa finaline döndü. Sezonun bir tesellisi de Sörloth'un tacı takması oldu.

Bordo-mavililer şampiyonluğa çok yaklaşmışken gerek hakem hataları gerekse bireysel sıkıntılar yüzünden 'i 'e kaptırmıştı. Sezonun son haftasında 'a konuk olan devi, golcü sol beki Filip Novak'ın müthiş füzesiyle deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Hüseyin'in hatasından penaltı aldı. Pedro Henrique skoru eşitledi: 1-1.

KRAL NOKTAYI KOYDU
Kayserispor, Denizlispor-Ankaragücü maçında Başkent ekibinin golü gelince var gücüyle saldırdı. 1 gol onları ligde tutacak, Horozlar küme düşecekti. Bu anlarda savunmada boş alan bulan 2. golü attı. Joao Pereira bomboş geldi. Pasını Alexander Sörloth'a çıkardı. O da fileleri havalandırdı. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Karadeniz Fırtınası gözünü ile oynayacağı kupa finaline çevirdi.

KALEYİ KAPATAMADI
Fırtına, Uğurcan Çakır gibi önemli bir kaleciye sahip olamsına rağmen savunmadaki hataları sebebiyle kalesini gole kapatamadı. Son olarak 8 Şubat 2020'de 'ni deplasmanda 2-0 yenen bordo-mavililer ardından sezon sonuna kadar çıktığı 14 mücadelede de gol yedi. Bu sezon sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.

ÇAKIR'A BÜYÜK TEPKİ
Maç sonunda Kayserispor cephesinden orta hakem 'a büyük tepki vardı. Sarı-kırmızılı futbolcular, soyunma odası koridorlarında Çakır ve ekibine sert şekilde yüklendiler. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, ambulans çağırılması da dikkat çekti.

CAMPI DİREĞE TAKILDI
Karadeniz Fırtınası'nın deplasmanda Kayserispor ile oynadığı mücadelede Gaston Campi gole çok yaklaştı. Kornerden gelen topa kafayla müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Lung çaresiz bakışlarla izledi ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

  1. 26.7.2020
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