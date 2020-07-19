Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a konuştu. Şampiyonluk yarışından, CAS cezasına, Başakşehir'den, Hüseyin Çimşir'e kadar birçok farklı konuda görüşlerini açıkladı. İşte başkan Ağaoğlu'nun o sözleri:



OFSAYTTA KALIRSINIZ!

"CAS davasında yargıçlar kurulunun kararı ile ilgili spekülasyonlar yapıldı. Yüzde 99'unun bu davanın geleceğiyle alakası yok. Yok Guilherme'nin transferiyle alakalı durummuş vesaire. Bu açıklamalar sizi 25 metre ofsaytta bırakır. Yasak, Trabzonspor'un UEFA ile imzaladığı 2016-17 ve 2018 yıllarını kapsıyor. Olumlu yönde gidişata ve derdimizi net şekilde anlatmamıza rağmen disipline sevk edildik. Sonrasında ceza geldi"



İLK DEFA KAR ETTİK

"4 ayrı sponsorluk anlaşması imzaladım. 7 milyon euro ürün ve kombine satışı yaptım. Trabzonspor tarihinde ilk kez Borsa'da kar açıkladık. Altyapı ortada. Kadro maliyetini 55 milyon euro'dan 16 milyon euro'ya indirdik. Türkiye Kupası'nda finaldeyiz, ligde şampiyonluğa oynuyoruz. Yargıça dedim 'Tablo böyle. Bu takım ödülü mü hak ediyor, cezayı mı' Ama UEFA'da panik var. Benzeki şekilde iki dava kaybettiler. Milan ve M.City'den iki tokat yediler"



BAŞAKŞEHİR BİZDEN ZENGİN

"Başakşehir'in geliri çokmuş. Allah daha çok versin. Bizde seyirci var, şampiyonluk var, naklen yayından aldığımız para daha fazla ama nedense onlar kadar gelirimiz yok. Ne hikmetse bizim sponsor ve reklam gelirlerimiz o kadar yüksek olmadığı için bugün karşımızda 40-50 milyon euro kadro genişliği olan bir takımla mücadele ediyoruz. Biz şampiyonluk için son düdüğe kadar mücadele edeceğiz, ter dökeceğiz."



İSTİFA FALAN BEKLEMESİNLER

"Başarısız olduğuma kanaat getirirsem anında bırakırım. Beni başkalarıyla karıştırmayın, 1 dakika durmam. Yönetim istifa edecek, başkan istifa edecek, asbaşkan devam edecek diye söylentiler çıkıyor. Hiç beklemesinler, sakın ha! Aralık 2021'e kadar Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur."



NELER DEDİ?



Kadro maliyetimiz 16 milyon euro. Bu parayı sadece Abdülkadir Ömür'e Uğurcan'a, Alexander Sörloth'a veriyorlar. Aralarından birini satıp yerine 3 oyuncu transfer edebiliriz.

Yabancı kontenjanını diğer kulüpler düşünsün. Yerli-yabancı diye değerlendirmek doğru değil.

Cimri olduğum için eleştiriliyorum. Cimri değilim, elimdeki 3 kuruşla bir şeyler yapmak zorundayım.

Gelecek sezondan itibaren kulüpler daha da para kaybedecek. Maçlar seyircili mi oynanacak belli değil.

Trabzonspor, Ajax değil. İlk geldiğimizde 185 milyon euro borcumuz vardı. Bugün bu borcu 110 milyon euro seviyelerine çekmeyi başardık.

Başkan olarak kötü giden bir şey varsa faturası benimdir. Kimin ne hıncı varsa gelsin benden çıkarsın, futbolculara kızmasınlar.



4 OYUNCU İLE ANLAŞTIK

"Kadro iskeletimizi koruyacağız. Şimdiden ön sözleşme imzaladığımız 4 tane oyuncu var. 1-2 isim daha eklenebilir. Önümüzdeki sezondan itibaren mali yönden tüm kulüpler zorlanacak. Ben altyapıdan oyuncu çıkarıp sahaya sürmeye mecburum"



Bizim oyunculara atlıyorlar sonra vergi diye ağlıyorlar!



"Bizim oyuncularımıza, bizim ligimizden atlayan takımlar var. Kendi bütçene göre takımını kuracaksın. Benim 1 verdiğim oyuncuya, 3 teklif edip sonra vergi neden yüzde 15'ten 40'a çıktı diye ağlamayacaksı