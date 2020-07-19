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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Umudun peşinde! İşte Konyaspor maçı 11'i

Umudun peşinde! İşte 'un maçı 11'i

Umudun peşinde! İşte Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i

sahasında ’u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaçıran Fırtına az olan ihtimali kovalayacak. İşte muhtemel 11'ler...

ekibi yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışında art arda ciddi hatalar yaptı. Son 5 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordomavililer bitime 2 hafta kala lider 'in 4 puan gerisinde. bugün sahasında ateş hattına yakın olan 'u ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak Başakşehir'in karşısında takılmasını beklemek olacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR : Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Ndiaye, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Thuram

ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ
Bordo-mavili ekibin Hüseyin Çimşir karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Kaybettiğimiz puanları değil, kazanmamız gereken maçları düşünerek sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Kaybettiğimiz puanları değil, kazanmamız gereken maçları düşünerek sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

SOSA YOK
Fırtına'da Konyaspor karşılaşması öncesi önemli bir eksik var. Kaptan kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın yerine Badou Ndiaye oynayacak.

  1. 19.7.2020
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