Umudun peşinde! İşte Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i
Trabzonspor sahasında Konyaspor’u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaçıran Fırtına az olan ihtimali kovalayacak. İşte muhtemel 11'ler...
Karadeniz ekibi yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışında art arda ciddi hatalar yaptı. Son 5 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordomavililer bitime 2 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde. Trabzonspor bugün sahasında ateş hattına yakın olan Konyaspor'u ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Hüseyin Çimşir ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak Başakşehir'in Kayserispor karşısında takılmasını beklemek olacak.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR : Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Ndiaye, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Thuram
ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ
Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Kaybettiğimiz puanları değil, kazanmamız gereken maçları düşünerek sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Kaybettiğimiz puanları değil, kazanmamız gereken maçları düşünerek sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
SOSA YOK
Fırtına'da Konyaspor karşılaşması öncesi önemli bir eksik var. Kaptan Jose Sosa kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın yerine Badou Ndiaye oynayacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Umudun peşinde! İşte Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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