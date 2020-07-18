Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk sorusuna böyle cevap verdi!

Trabzonspor Kulübü, UEFA tarafından Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası almıştı. Konuyu yargıya taşıyan bordo-mavililer, CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) başvurdu. Corona virüsü pandemesi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan duruşmada Trabzonspor'la ilgili kararın 2 hafta sonra açıklanmasına karar verildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, davayla alakalı TRT Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor. Futbolun içinde olan herkesin konuşacağı her konuda araştırma yapması gerekiyor.

Biz UEFA ile 2016, 2017 ve 2018 kapsayan bir mutabakat yapmıştık. Orada fazla verilen açıktan dolayı ceza aldık. 5 milyon Euro yerine 55 milyon Euro açık vardı. Biz eksi 50 milyon Euro ile geldik.

Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı.

UEFA'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık.

Önceki yönetimlerin borçlarına da kefil oldum. Trabzonspor tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı. Mayıs ayında 22 milyon euro sermaye artışına gittik. 12 milyon euro açığımız olduğu gerekçesiyle men edildik.

"UEFA'DA PANİK YAŞANIYOR"

Mahkemede 'Sporun ruhu ceza mı, ödül mü?' diye sordum. UEFA, kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor. UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sunduk. Tüm futbol kulüplerini kapsayan bir vergi affından faydalandık.



UEFA bizim davamızda çok agresif davrandı. CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz.

Mali, idari ve sportif disiplini bozulmuş bir takım devraldık. Sportif başarının yalnız parayla gelmeyeceğini anlatmaya çalıştık.

"TESCİL TALEBİMİZ OLMADI"

Ligin tescil edilmesine yönelik bir talebimiz olmadı. Oyuncularımız saha içinde birtakım talihsizlikler yaşadı.

Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcuların piyasa değerleri ortada. Ömür'ün, Parmak'ın, Türkmen'in, Çakır'ın. Kulübü o noktadan bu noktaya getirdik.



Başkan istifa edecek diyorlar, hiç beklemesinler. Sakın ha! Aralık 2021 yılına kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur.

"SON DÜDÜK ÇALANA KADAR..."

Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez. Şu anda takımın patronu Hüseyin Çimşir.

"4 FUTBOLCU İLE ÖN PROTOKOL İMZALADIK"

Trabzonspor önümüzdeki sezona en avantajlı başlayacak kulüp. Şu ana kadar transferde ön protokol imzaladığımız 4 futbolcu var.

YILDIZ İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK MI?

5 oyuncu değişikliği kuralını iyi kullanmak için kaliteli isimler bulacağız. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz.