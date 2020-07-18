Başkan Ahmet Ağaoğlu talimatı verdi! "Gabonlu yıldızın transferini bitirin" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Ağaoğlu talimatı verdi! "Gabonlu yıldızın transferini bitirin"

Başkan talimatı verdi! "Gabonlu yıldızın transferini bitirin"

Başkan Ahmet Ağaoğlu talimatı verdi! "Gabonlu yıldızın transferini bitirin"

ile sözleşmesi sona erecek olan ve ısrarla “Bordo-mavili formayı giymek istiyorum” diyen 29 yaşındaki Guelor Kanga yönetimi yeni bir harekat başlatma kararı aldı. Başkan Ağaoğlu ekibine, "Kanga'nın transferini bitirin" talimatı verdi.

'un bordo- mavili formayı giydirmek istediği Guelor Kanga, transfere bir kez daha yeşil ışık yaktı. Daha önce Çek basınına konuşan ve ''Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa neden olmasın'' diyen 29 yaşındaki 10 numara, şimdi de Gabonreview'e devine olmak istediğini açıkladı. 'ın yeni sözleşme teklifini reddeden 1.67 boyundaki yıldız, ''Gelişmeler halinde duruma bakacağım. Şu an neler olacağını bilmiyorum ama Trabzonspor'a transfer olmak istiyorum'' ifadelerini kullandı. 2018'de Sparta Prag'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan Kanga'nın bu sezon sözleşmesi sona eriyor.

26 MAÇTA 12 GOL ATTI, 5 ASİST YAPTI

Futbolcunun gelmeye bu kadar istekli olması nedeniyle Trabzonspor yönetimi de yeniden harekete geçme kararı aldı. Devre arasında talip olunan ama yüksek bonservis parası nedeniyle gerçekleşmeyen bu transfer için bordo- mavili yöneticilerin birkaç gün içerisinde işi bitirebileceği belirtiliyor. Bonservis bedeli ödenmeyecek olması ve Kanga'nın gelmek istemesi bu işin kısa sürede olumlu şekilde bitirilebileceğini gösteriyor. Başkan 'nun transfer ekibine, "Kanga ile temas kurun" talimatı verdiği de dile getiriliyor. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 12 gol attı, 5 de asist yaptı.

HAYRAN BIRAKMIŞTI

Bordo-mavililer Kanga'yı sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanımıştı. Fırtına, Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, bir gol, iki asistle oynamıştı. O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da dikkatini çeken 29 yaşındaki yıldız için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

  1. 18.7.2020
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