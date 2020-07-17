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17 Temmuz 2020, Cuma
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'da Konya mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da Konya mesaisi sürüyor

'in 33. haftasında ile karşılaşacak olan , zorlu mücadelenin hazırlıklarını Mehmet Tesisieri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, 'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 17.07.2020
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