Trabzonspor'da Konya mesaisi sürüyor
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını Mehmet Alİ Yılmaz Tesisieri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 17.07.2020
- İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
- Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor
- Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yarattılar! Başarısızlığın nedeni...
- Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Konya mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.