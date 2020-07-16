CAS duruşması sona erdi! Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra açıklanacak

Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Bordo-mavili takım konuyu yargıya taşımıştı. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederken, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS)'a başvuruda bulunmuştu. Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yardımıyla yapılan duruşma sona erdi.



2 HAFTA SONRA AÇIKLANACAK!

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu, Trabzonspor'la ilgili kararını iki hafta sonra verecek.