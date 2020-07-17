Fırtına'da hava olumlu: Bu ceza kalkar!
Trabzonspor'un Avrupa’dan 1 yıl men cezasına karşı CAS’a yaptığı itiraz dün görüşüldü. 30 sayfalık savunma yapan bordo-mavili yönetim, cezanın kaldırılmasını istedi. Hava ve beklenti olumlu.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men edilmişti. Bordo-mavili kulübün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz ile ilgili duruşma dün İsviçre'nin Lozan kentinde on-line olarak yapıldı. Trabzonspor'u duruşmada İsviçre'deki hukuk bürosu temsil ederken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Eda Lermi telekonferans ile toplantıya katıldı. Genel Müdür Sinan Zengin ile Mali İşler Direktörü Coşkun Karaoğlu da çevrim içi konuştu. CAS hakimi ilk olarak UEFA Kulüp Disiplin Kurulu'ndan verdiği cezanın nedenlerini detaylı şekilde açıklamasını istedi. Ardından Trabzonspor'a 3 yıl önce imzalanan anlaşmanın şartlarına neden uymadığı soruldu.
BORÇLAR TEMİZLENDİ
Bordo-mavili ekibin hukuk ekibi yaklaşık 30 sayfalık savunmada gerekçeleri tek tek açıkladı. Savunmada özellikle eski başkan Muharrem Usta ile yapılan anlaşma ile kulübün önemli bir yükümlülükten kurtulduğu ifade edildi. Trabzonspor'un son dönemdeki oyuncu harcamalarında çok ciddi bir azalmaya gittiği, kulübün sponsorluk anlaşmaları ile önemli gelirler elde ettiği ve tribün gelirlerinin de ciddi şekilde arttığına vurgu yapıldı. Bu tedbirlerle kulübün ekonomik olarak çok iyi bir duruma geldiği, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından ise oyunculara, menajerlere ve herhangi bir kulübe vadesi geçen borcun kalmadığı anlatıldı.
2 HAFTAYA BELLİ OLACAK
Bu nedenle verilen cezanın kaldırılmasını talep eden bordo-mavili kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan gelecek rakamlarla kulübün çok daha iyi noktalara geleceğini de dile getirdi. Saat 11.00'de başlayan ve 17.30'da tamamlanan duruşma sonrası bordo-mavili kurmaylarda umutlu bir hava hakim. Ancak UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun da cezanın aynen kalması için savunma yaptığı öğrenildi. CAS'ın kararını 2 hafta sonra açıklamayı planladığı bildirildi.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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