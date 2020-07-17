City kararından sonra Trabzon’u suçlayamazlar! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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City kararından sonra ’u suçlayamazlar!

City kararından sonra Trabzon’u suçlayamazlar!

'nin  muhabiri , 'un davasının cezası kaldırılan 'nin karmaşık soruşturmasından daha rutin olduğunu söyledi.

'nin muhabiri , 'un davasının cezası kaldırılan 'nin karmaşık soruşturmasından daha rutin olduğunu söyledi. City'nin 2 yıllık cezasının iptal edilmesinin bordo-mavili takım için avantaj olduğunu da vurgulayan Harris, "Hisse senedi fonlarının dürüst olmayan şekilde gizlenmesine ilişkin suçlamalardan temizlenen City'nin ceza almadığı ortamda, CFCB'nin herhangi bir kulübü suçlayacak gücü kalmadı" yorumunu yaptı.

CITY'E NE OLMUŞTU?

CAS, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararını kaldırmış, 30 milyon euro para cezasını da 10 milyon euroya indirmişti.

  1. 17.7.2020
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