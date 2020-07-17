City kararından sonra Trabzon’u suçlayamazlar!

AP'nin CAS muhabiri Rob Harris, Trabzon'un davasının cezası kaldırılan Manchester City'nin karmaşık soruşturmasından daha rutin olduğunu söyledi. City'nin 2 yıllık cezasının iptal edilmesinin bordo-mavili takım için avantaj olduğunu da vurgulayan Harris, "Hisse senedi fonlarının dürüst olmayan şekilde gizlenmesine ilişkin suçlamalardan temizlenen City'nin ceza almadığı ortamda, CFCB'nin herhangi bir kulübü suçlayacak gücü kalmadı" yorumunu yaptı.

CITY'E NE OLMUŞTU?

CAS, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararını kaldırmış, 30 milyon euro para cezasını da 10 milyon euroya indirmişti.