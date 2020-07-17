City kararından sonra Trabzon’u suçlayamazlar!
AP'nin CAS muhabiri Rob Harris, Trabzon'un davasının cezası kaldırılan Manchester City'nin karmaşık soruşturmasından daha rutin olduğunu söyledi.
AP'nin CAS muhabiri Rob Harris, Trabzon'un davasının cezası kaldırılan Manchester City'nin karmaşık soruşturmasından daha rutin olduğunu söyledi. City'nin 2 yıllık cezasının iptal edilmesinin bordo-mavili takım için avantaj olduğunu da vurgulayan Harris, "Hisse senedi fonlarının dürüst olmayan şekilde gizlenmesine ilişkin suçlamalardan temizlenen City'nin ceza almadığı ortamda, CFCB'nin herhangi bir kulübü suçlayacak gücü kalmadı" yorumunu yaptı.
CITY'E NE OLMUŞTU?
CAS, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararını kaldırmış, 30 milyon euro para cezasını da 10 milyon euroya indirmişti.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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