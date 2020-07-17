Uğurcan Çakır Borussia Dortmund’un radarında! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Borussia ’un radarında!

Uğurcan Çakır Borussia Dortmund’un radarında!

'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki yıldız kaleci 'ın son talibi Bundesliga ekiplerinden Borussia oldu.

'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken , 'un da radarına girdi. devinin, 'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan 'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu ifade ediliyor.

Onana ile , ve 'nin de ilgilenmesi nedeniyle Çakır'ın öne çıktığı belirtildi. Gelişime açık kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu hatırlatılan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği iddia edildi

  1. 17.7.2020
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