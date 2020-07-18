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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Sörloth yine en değerli isim

Sörloth yine en değerli isim

Sezon başında 'nin kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan , 'un bu sezon oynadığı 46 maçta forma giydi.

Sezon başında 'nin kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan , 'un bu sezon oynadığı 46 maçta forma giydi. Takımının en fazla süre alan oyuncusu olan Norveçli forvet, 29 gol kaydetti. 'de gol krallığı yarışındaki iddiasını da sürdüren 1.95'lik kule, transfermarkt'ın verilerine göre mart ayında 16 milyon euro olan değerinden 3 milyon euro kaybetti. (101 milyon 780 bin TL) Golcü oyuncu düşüş yaşansa da Süper Lig'in en değerli oyuncusu olma unvanını korudu.

KRALLIK PEŞİNDE KOŞUYOR

Yarın akşam oynanacak maçına bilenen Norveçli forvet fileleri havalandırarak yeniden Cisse'nin önüne geçmek istiyor. Ligde son 2 hafta öncesi Cisse'nin 22, Sörloth'un ise 21 golü var.

ÖMÜR İKİNCİ SIRADA

Sörloth'u takım arkadaşı Abdülkadir Ömür takip etti. Transfermarkt'ın Süper Lig'in nisan ayı güncellemesiyle 14 milyon euro olan değeri 12 milyon 500 bin euro'ya düşen Ömür, Süper Lig'in en değerli ikinci ismi durumunda.

  1. 18.7.2020
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