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19 Temmuz 2020, Pazar
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Hasan’a kanca

Hasan’a kanca

Fırtına gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Bordo- mavililer, 'un orta saha oyuncusu için Anadolu ekibiyle ilk teması kurdu.

Fırtına gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Bordo- mavililer, 'un orta saha oyuncusu için Anadolu ekibiyle ilk teması kurdu. Kayserispor, 25 yaşındaki futbolcu için "Sezon sonunu bekleyelim" cevabını verdi. Hasan'ın bordo-mavili ekipten gelen ilgiye memnun olduğu kaydedildi. Kariyerini 'da sürdürmek istediğini belirtti. 1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Sağ kanatta da görev yapabiliyor.
  1. 19.7.2020
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