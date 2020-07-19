Zamanı yanlıştı
Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzon’da tepki çeken yemeği eleştirdi: Kaosu tetikleyecek, yanlış anlaşılacak eylemlerden uzak durulmalı.
Trabzonspor'da kulisleri karıştıran yemeğin yankıları sürüyor. Trabzon Kültür Derneği Genel Sekreteri Erdal Atalay'ın düzenlediği yemeğe, bordo- mavililerin önünü kesmekle suçladığı TFF yöneticisi Mehmet Baykan da katılmıştı. Taraftarın sert tepki gösterdiği yemek hakkında Divan Başkanı Ali Sürmen de açıklamalarda bulundu. Sürmen "Camia olarak, kaosu tetikleyecek, yanlış anlaşılabilecek eylem ve söylemlerde bulunmamak gerekir. Planlaması ve zamanlaması hatalı, 'Bizim dostumuz kişileri ağırlamak' gibi sosyal faaliyetlerden uzak durulması, gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da yapılan ve Trabzon Barosu'nun Türk futbolu ile Trabzonspor'a zarar verdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Mehmet Baykan bir yemekte ağırlanmıştı. Yemeği organize eden Trabzon Kültür Derneği Genel Sekreteri Erdal Atalay sert tepkilerle karşılaşmıştı.
İstanbul'da gerçekleşen yemekte başrol oynayan isim TFF Başkan Vekili Baykan'dı. Ancak fotoğraf karesine girmedi.
- 19.7.2020
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
- Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz...
- Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
- Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
- Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zamanı yanlıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.