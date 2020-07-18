Kader haftası

Koronavirüs salgını sonrası başlayan ligde oynadığı 6 maçta istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, umutlarını son haftaya taşımak istiyor. 33. haftada oynanacak

müsabakalar Karadeniz devinin matematiksel olarak şampiyonluk şansının devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Sahasında Kayserispor'u konuk edecek lider Başakşehir kazanırsa bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak İstanbul ekibinin puan ya da puanlar kaybetmesi, bordo-mavililerin de Konyaspor'u mağlup etmesi halinde umutlar son haftaya taşınacak. Bu anlamda Trabzonspor Konyaspor'u yenip Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Fırtına'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

SOSA'NIN YERİNE N'DIAYE

Sakat, cezalı ve performans düşüklükleri nedeniyle üst üste aynı 11'lerle maça çıkmakta zorlanan Trabzonspor'da Denizlispor karşılaşması sonrası yine değişim yaşanacak. Kart cezalısı Sosa'nın yerine Konya sınavında orta sahada Ndiaye'nin ilk 11'de görev yapması bekleniyor.