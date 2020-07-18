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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kader haftası

Kader haftası

Fırtına, İttifak Holding ’u yenip, ’in kaybetmesini bekleyecek.

Koronavirüs salgını sonrası başlayan ligde oynadığı 6 maçta istediği sonuçları alamayan , umutlarını son haftaya taşımak istiyor. 33. haftada oynanacak
müsabakalar devinin matematiksel olarak şampiyonluk şansının devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Sahasında Kayserispor'u konuk edecek lider kazanırsa bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak ekibinin puan ya da puanlar kaybetmesi, bordo-mavililerin de 'u mağlup etmesi halinde umutlar son haftaya taşınacak. Bu anlamda Trabzonspor Konyaspor'u yenip Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Fırtına'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

SOSA'NIN YERİNE N'DIAYE

Sakat, cezalı ve performans düşüklükleri nedeniyle üst üste aynı 11'lerle maça çıkmakta zorlanan Trabzonspor'da Denizlispor karşılaşması sonrası yine değişim yaşanacak. Kart cezalısı Sosa'nın yerine Konya sınavında orta sahada Ndiaye'nin ilk 11'de görev yapması bekleniyor.

  1. 18.7.2020
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