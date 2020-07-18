Kader haftası
Fırtına, İttifak Holding Konyaspor’u yenip, Başakşehir’in kaybetmesini bekleyecek.
Koronavirüs salgını sonrası başlayan ligde oynadığı 6 maçta istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, umutlarını son haftaya taşımak istiyor. 33. haftada oynanacak
müsabakalar Karadeniz devinin matematiksel olarak şampiyonluk şansının devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
Sahasında Kayserispor'u konuk edecek lider Başakşehir kazanırsa bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak İstanbul ekibinin puan ya da puanlar kaybetmesi, bordo-mavililerin de Konyaspor'u mağlup etmesi halinde umutlar son haftaya taşınacak. Bu anlamda Trabzonspor Konyaspor'u yenip Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Fırtına'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.
SOSA'NIN YERİNE N'DIAYE
Sakat, cezalı ve performans düşüklükleri nedeniyle üst üste aynı 11'lerle maça çıkmakta zorlanan Trabzonspor'da Denizlispor karşılaşması sonrası yine değişim yaşanacak. Kart cezalısı Sosa'nın yerine Konya sınavında orta sahada Ndiaye'nin ilk 11'de görev yapması bekleniyor.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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