İyi ki varsın Eren Bülbül

Trabzon'un şehidi Eren Bülbül'ün eski bir fotoğrafı herkesi duygulandırdı. Hain teröristlerin 15 yaşında şehit ettiği Eren'in 10 numaralı Trabzonspor formasıyla fotoğrafı bir kez daha "İyi ki varsın Eren" dedirtti.