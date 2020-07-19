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19 Temmuz 2020, Pazar
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İyi ki varsın

İyi ki varsın Eren Bülbül

Trabzon'un şehidi 'ün eski bir fotoğrafı herkesi duygulandırdı.

Trabzon'un şehidi 'ün eski bir fotoğrafı herkesi duygulandırdı. Hain teröristlerin 15 yaşında şehit ettiği Eren'in 10 numaralı formasıyla fotoğrafı bir kez daha "İyi ki varsın Eren" dedirtti.

  1. 19.7.2020
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