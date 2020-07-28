Ekuban’a talip var! 41 milyon lira...

Sezonu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da performansı ile yıldızlaşan isimlerden biri olan Caleb Ekuban'a talip çıktı. Gana basınında yer alan habere göre La Liga ekiplerinden Celta Vigo, 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

İspanyol ekibinin yaşlanan Iago Aspas yerine bir hücumcu arayışında olduğu ve Ganalı futbolcunun listenin ilk sırasında olduğu belirtildi.

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Celta Vigo ile birlikte Arabistan'dan Al Hilal ve İskoçya'dan ezeli rakipler Celtic ve Rangers'ın da transfer için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Trabzonspor'un Leeds United'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ekuban, bu sezon 33 maçta 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.