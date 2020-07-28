Ekuban’a talip var! 41 milyon lira...
Trabzonspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Caleb Ekuban transferin gözdesi konumuna geldi. Ganalı yıldız 4 kulübü peşine takarken, İspanyol ekibi Celta Vigo 5 milyon euro'luk (41 milyon tl) teklif hazırladı.
Sezonu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da performansı ile yıldızlaşan isimlerden biri olan Caleb Ekuban'a talip çıktı. Gana basınında yer alan habere göre La Liga ekiplerinden Celta Vigo, 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklif hazırladı.
İspanyol ekibinin yaşlanan Iago Aspas yerine bir hücumcu arayışında olduğu ve Ganalı futbolcunun listenin ilk sırasında olduğu belirtildi.
4 KULÜBÜ PEŞİNE TAKTI!
Celta Vigo ile birlikte Arabistan'dan Al Hilal ve İskoçya'dan ezeli rakipler Celtic ve Rangers'ın da transfer için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.
Trabzonspor'un Leeds United'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ekuban, bu sezon 33 maçta 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
- 28.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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