Ekuban’a talip var! 41 milyon lira... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ekuban’a talip var! 41 milyon lira...

Ekuban’a talip var! 41 milyon lira...

Ekuban’a talip var! 41 milyon lira...

'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan transferin gözdesi konumuna geldi. Ganalı yıldız 4 kulübü peşine takarken, İspanyol ekibi 5 milyon euro'luk (41 milyon tl) teklif hazırladı.

Sezonu 2. sırada tamamlayan 'da performansı ile yıldızlaşan isimlerden biri olan 'a talip çıktı. Gana basınında yer alan habere göre ekiplerinden , 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

İspanyol ekibinin yaşlanan Iago Aspas yerine bir hücumcu arayışında olduğu ve Ganalı futbolcunun listenin ilk sırasında olduğu belirtildi.

4 KULÜBÜ PEŞİNE TAKTI!
Celta Vigo ile birlikte Arabistan'dan Al Hilal ve İskoçya'dan ezeli rakipler Celtic ve Rangers'ın da için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Trabzonspor'un Leeds United'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ekuban, bu sezon 33 maçta 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

  1. 28.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekuban’a talip var! 41 milyon lira... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA