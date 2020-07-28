Trabzonspor'da gözler finale çevrildi! "Kupayla bitirmek istiyoruz"
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kritik maç öncesi antrenör Eddie Newton ve kaptan Jose Sosa basın toplantısı düzenledi.
Aytemiz Alanyaspor ile önemli bir final maçına çıkacak olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Bordo-mavili takımda Eddie Newton ve Jose Sosa karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.
"İNŞALLAH İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALIP KUPAYLA DÖNECEĞİZ"
Alanyaspor'un etkileyici bir takım olduğunu söyleyen antrenörümüz Eddie Newton, "Çok iyi oynayan bir rakibimiz olacak. Rakibimizin güçlü yönlerine karşı çalıştık. Gerçekten finalde olmak heyecan verici bir durum. Umuyorum inşallah istediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz. Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele verip gerçekleştiremediğiniz zamanlar, zor zamanlar olur. Ancak biz kupa finaline çıkacağız. İkincilik belki istediğimiz yer değildi ama kupa finali oynamakta mutluluk verici. Bu tür maçlarda oyuncular ekstra bir motivasyona gerek duymaz. Taraftarsız futbola futbol denilemez. Bu ülkeye geldiğimden beri taraftarlarımız bizi her yerde destekledi. Onların desteklerini her zaman hissettik. O desteği tribünde hissedemeyeceğiz. Bazı durumlarda yorulduğunuzda taraftarlarınız o anda destek olur ve onlar giderir. İki takım içinde aynı şartlar geçerli" diye konuştu.
"KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Kaptan Jose Sosa ise, Trabzonspor'u bu maçta temsil ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sezonu bununla taçlandırmak olumlu olacak. Çünkü böyle şanslar her zaman gelmeyebilir. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlarla oynadığımız maçlar zorlu maçlardı. Umarım yarın iyi bir oyun ortaya koyarız. Bir final maçında motive olmayan bir oyuncu bulmanız imkansız. Her oyuncu kendini böyle maçlarda motive durumda tutar. Ligde bir hedefimiz vardı ama lig bitti. Bizim odaklandığımız tek maç kupa ve kupayla bitirmek istiyoruz. Bunlar her zaman ayağınıza gelen fırsatlar değil. Bu sene özellikle ligin son döneminde taraftarlarımız bizlerle olamadılar. Biz her maçta olduğu gibi kendi taraftarlarımız, ailelerimiz için oynadık. Onlara mutluluk vermek istiyoruz. Gerçekten zor bir konu taraftarsız oynamak. Hiçbir oyuncu size taraftarsız oynamayı sevdiğini söylemez. Böyle bir finali oynayabildiğimiz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Biz taraftarsız da oynasak onlar için oynayacağız" şeklinde konuştu.
- 28.07.2020
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Trabzonspor'da gözler finale çevrildi! "Kupayla bitirmek istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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