Pereira: Süreç bizi olumsuz etkiledi

Karadeniz devinin en çalışkan isimlerinden Pereira, corona virüsü sonrası istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Portekizli sağ bek, "Süreç bizi olumsuz etkiledi. Konsantrasyonumuz kayboldu. Rahat alacağımız maçlarda bile zorlandık. Bu durum nedeniyle de geriye düştük. Bizi her şartta destekleyen tarafımızdan özür diliyoruz" ifadesini kullandı.