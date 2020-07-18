Pereira: Süreç bizi olumsuz etkiledi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Pereira: Süreç bizi olumsuz etkiledi

: bizi olumsuz etkiledi

Pereira: Süreç bizi olumsuz etkiledi

 devinin en çalışkan isimlerinden , corona virüsü sonrası istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

devinin en çalışkan isimlerinden , corona virüsü sonrası istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Portekizli sağ bek, " bizi olumsuz etkiledi. Konsantrasyonumuz kayboldu. Rahat alacağımız maçlarda bile zorlandık. Bu durum nedeniyle de geriye düştük. Bizi her şartta destekleyen tarafımızdan özür diliyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 18.7.2020
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