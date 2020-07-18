Yol haritası
Yönetim, “Kadroyu mu koruyalım yoksa bir değişime mi gidelim” toplantısı yapacak.
Yönetim kurulu sezon sonuna az bir zaman kala radikal kararlar vermeye hazırlanıyor. Lig sona ermeden bir toplantı yapacak yönetimin ana gündem maddelerinden biri, "Kadroyu mu koruyalım, yoksa ciddi bir değişiklikliğe mi gidelim" tartışması olacak. Yöneticilerin önemli bir bölümü kadronun korunmasından yana ama bazı yöneticiler ise gelebilecek transfer tekliflerinin büyüklüğüne göre değerlendirilmeye alma taraftarı. Ayrıca ayrılmak isteyen oyuncuların durumu da masaya yatırılacak.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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