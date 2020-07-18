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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Yol haritası

Yönetim, “Kadroyu mu koruyalım yoksa bir değişime mi gidelim” toplantısı yapacak.

Yönetim kurulu sezon sonuna az bir zaman kala radikal kararlar vermeye hazırlanıyor. Lig sona ermeden bir toplantı yapacak yönetimin ana gündem maddelerinden biri, "Kadroyu mu koruyalım, yoksa ciddi bir değişiklikliğe mi gidelim" tartışması olacak. Yöneticilerin önemli bir bölümü kadronun korunmasından yana ama bazı yöneticiler ise gelebilecek transfer tekliflerinin büyüklüğüne göre değerlendirilmeye alma taraftarı. Ayrıca ayrılmak isteyen oyuncuların durumu da masaya yatırılacak.

  1. 18.7.2020
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