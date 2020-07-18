Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır'ın ismi son dönümde sık sık transfer haberleriyle anılıyor. Özellikle Chelsea'nin radarında olan 24 yaşındaki eldiven ise kulaklarının tıkalı olduğunu söyledi. Uğurcan, "Ben de hakkımda çıkan transfer haberlerini sürekli medyada görüyorum ama inanın kulaklarım tıkalı. Sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.