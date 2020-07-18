Kulaklarım tıkalı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Kulaklarım tıkalı

Kulaklarım tıkalı

Kulaklarım tıkalı

Fırtına'nın kalecisi 'ın ismi son dönümde sık sık haberleriyle anılıyor.

Fırtına'nın kalecisi 'ın ismi son dönümde sık sık haberleriyle anılıyor. Özellikle 'nin radarında olan 24 yaşındaki eldiven ise kulaklarının tıkalı olduğunu söyledi. Uğurcan, "Ben de hakkımda çıkan transfer haberlerini sürekli medyada görüyorum ama inanın kulaklarım tıkalı. Sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 18.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulaklarım tıkalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA