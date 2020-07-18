Kulaklarım tıkalı
Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır'ın ismi son dönümde sık sık transfer haberleriyle anılıyor.
Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır'ın ismi son dönümde sık sık transfer haberleriyle anılıyor. Özellikle Chelsea'nin radarında olan 24 yaşındaki eldiven ise kulaklarının tıkalı olduğunu söyledi. Uğurcan, "Ben de hakkımda çıkan transfer haberlerini sürekli medyada görüyorum ama inanın kulaklarım tıkalı. Sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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