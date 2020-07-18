4 milyon euro düştü

Corona virüsü arası öncesi Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor, ligin yeniden başlaması sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan kaybetti. Bu durum takım değerinin de düşmesine neden oldu. Aradan önce takım değeri 80 milyon euro olan bordo-mavililer 76 milyon euro'ya kadar geriledi.