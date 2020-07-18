4 milyon euro düştü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor 4 milyon euro düştü

4 milyon euro düştü

4 milyon euro düştü

Corona virüsü arası öncesi 'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan , ligin yeniden başlaması sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan kaybetti.

Corona virüsü arası öncesi 'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan , ligin yeniden başlaması sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan kaybetti. Bu durum takım değerinin de düşmesine neden oldu. Aradan önce takım değeri 80 milyon euro olan bordo-mavililer 76 milyon euro'ya kadar geriledi.

  1. 18.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4 milyon euro düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA