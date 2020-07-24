PSG 1-0 St. Etienne | MAÇ SONUCU

Fransa'da corona virüsü pandemisinin ardından ilk resmi maç, Fransa Kupası finalinde PSG ile St. Etienne arasında oynandı. Ligue 1'de şampiyonluğu tescil edilen PSG, kupa finalinde karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci kupasını kaldırdı.

Stade de France'da oynanan dev maçta PSG'ye kupayı getiren golü 14. dakikada Brezilyalı yıldız Neymar kaydetti. St.Etienne, Loic Perrin'in 31. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

PSG'NİN 13. KUPA ZAFERİ!

Bu sonucun ardından PSG son 6 yılda 5. kez Fransa Kupası'nı kazanarak toplamda 13. kez bu mutluluğu yaşadı.

MBAPPE ŞOKU!

Öte yandan kupayı kazanan PSG'de Mbappe şoku yaşandı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Fransız yıldız, 33. dakikada sakatlanarak yerini Sarabia'ya bırakmak zorunda kaldı. Yıldız ismin kupa seremonisine koltuk değnekleriyle katılması da dikkat çekti.