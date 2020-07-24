PSG 1-0 St. Etienne | MAÇ SONUCU
Fransa Kupası finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile St.Etienne karşı karşıya geldi. Stade de France'da oynanan maçı Neymar'ın tek golüyle kazanan PSG, 13. kez Fransa Kupası'nı müzesine götürdü.
Fransa'da corona virüsü pandemisinin ardından ilk resmi maç, Fransa Kupası finalinde PSG ile St. Etienne arasında oynandı. Ligue 1'de şampiyonluğu tescil edilen PSG, kupa finalinde karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci kupasını kaldırdı.
Stade de France'da oynanan dev maçta PSG'ye kupayı getiren golü 14. dakikada Brezilyalı yıldız Neymar kaydetti. St.Etienne, Loic Perrin'in 31. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
PSG'NİN 13. KUPA ZAFERİ!
Bu sonucun ardından PSG son 6 yılda 5. kez Fransa Kupası'nı kazanarak toplamda 13. kez bu mutluluğu yaşadı.
MBAPPE ŞOKU!
Öte yandan kupayı kazanan PSG'de Mbappe şoku yaşandı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Fransız yıldız, 33. dakikada sakatlanarak yerini Sarabia'ya bırakmak zorunda kaldı. Yıldız ismin kupa seremonisine koltuk değnekleriyle katılması da dikkat çekti.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 00:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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