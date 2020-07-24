PSG 1-0 St. Etienne | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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1-0 St. Etienne | MAÇ SONUCU

PSG 1-0 St. Etienne | MAÇ SONUCU

Kupası finalinde Saint-Germain () ile St.Etienne karşı karşıya geldi. Stade de France'da oynanan maçı 'ın tek golüyle kazanan , 13. kez Fransa Kupası'nı müzesine götürdü.

'da corona virüsü pandemisinin ardından ilk resmi maç, Fransa Kupası finalinde ile St. Etienne arasında oynandı. Ligue 1'de şampiyonluğu tescil edilen , kupa finalinde karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci kupasını kaldırdı.

Stade de France'da oynanan dev maçta PSG'ye kupayı getiren golü 14. dakikada Brezilyalı yıldız kaydetti. St.Etienne, Loic Perrin'in 31. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

PSG'NİN 13. KUPA ZAFERİ!
Bu sonucun ardından PSG son 6 yılda 5. kez Fransa Kupası'nı kazanarak toplamda 13. kez bu mutluluğu yaşadı.

MBAPPE ŞOKU!

Öte yandan kupayı kazanan PSG'de Mbappe şoku yaşandı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Fransız yıldız, 33. dakikada sakatlanarak yerini Sarabia'ya bırakmak zorunda kaldı. Yıldız ismin kupa seremonisine koltuk değnekleriyle katılması da dikkat çekti.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 00:47
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