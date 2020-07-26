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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fransa Ligue 1 Mbappe’nin durumu ciddi

’nin durumu ciddi

Mbappe’nin durumu ciddi

, forveti 'nin sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu.

, forveti 'nin sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Saint- Etienne karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan Mbappe'nin, sağ ayak bileğindeki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi. Mbappe'nin sağlık durumunun, 3 gün içinde netleşeceği de ifade edildi.

  1. 26.7.2020
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