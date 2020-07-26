Mbappe’nin durumu ciddi

PSG, forveti Mbappe'nin ayak bileği sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Saint- Etienne karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan Mbappe'nin, sağ ayak bileğindeki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi. Mbappe'nin sağlık durumunun, 3 gün içinde netleşeceği de ifade edildi.