Sambia yoğun bakımda
Montpeiller Kulübü resmi sitesinden isim vermeden bir oyuncularının yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.
Montpeiller Kulübü resmi sitesinden isim vermeden bir oyuncularının yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. L'Equipe bu oyuncunun 22 yaşındaki Junior Sambia olduğunu ve solunum ile sindirim sıkıntıları çektiğini yazdı. Genç futbolcuya koronavirüs testi yapıldı. Sonucu açıklanmadı.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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