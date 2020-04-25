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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Sambia yoğun bakımda

Sambia yoğun bakımda

Montpeiller Kulübü resmi sitesinden isim vermeden bir oyuncularının yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Montpeiller Kulübü resmi sitesinden isim vermeden bir oyuncularının yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. L'Equipe bu oyuncunun 22 yaşındaki Junior Sambia olduğunu ve solunum ile sindirim sıkıntıları çektiğini yazdı. Genç futbolcuya koronavirüs testi yapıldı. Sonucu açıklanmadı.

  1. 25.4.2020
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