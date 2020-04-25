Neymar'ın yeni adresi belli oldu! Eski menajeri açıkladı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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'ın yeni adresi belli oldu! Eski menajeri açıkladı

Neymar'ın yeni adresi belli oldu! Eski menajeri açıkladı

Fransız devi Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı süper yıldız için flaş bir iddiası geldi. 28 yaşındaki futbolcunun eski menajeri , 'in başkanı 'le görüştüğünü belirterek, İspanyol devinin Neymar'ı bu yaz transfer döneminde kadrosuna katacağını açıkladı.

Dünya futbolunda bu yaz bombasını patlabilir... Fransız devi Saint-Germain'de forma giyen 'ın eski menajeri , Brezilyalı yıldızın bu yaz İspanyol devine transfer olabileceğini açıkladı.

Ribeiro, ESPN'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"PEREZ, RÜYASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Geçen yaz birkaç kez Madrid'e gittim, başkan 'in Neymar'ı transfer etme hayali vardı. Mayıs ayında, bana bu rüyasını gerçekleştireceğini ve uğraştığını söyledi.

"164 MİLYON EUROYU ÖDEYEN ALIR!"
Geçen yaz Neymar'ın kesin bir bedeli yoktu. , 500 milyon euro istediğinde, 500 milyon euro ödenmek zorundaydı çünkü daha uzun bir sözleşmesi vardı. Ancak bu sezon, tarafından koyulan kurallar doğrultusunda, onun için ödenen 222 milyon euronun belli bir yüzdesi karşılığında transfer olabiliyor. Bu da şu anda 164 milyon euro, bu bedeli ödeyen transferi yapabilir.

"NEYMAR İÇİN ARACI GÖNDERMİŞLERDİ"
Neymar, Santos'tan 'ya gittiği dönemde de Madrid transferi yapmak için çok uğraştı. Hatta, Barcelona'ya kadar bile aracı gönderip onu ikna etmeye çalıştılar ve oyuncunun rızası dışında her şey tamamdı. Ancak Neymar, Barcelona'ya gitmek istedi ve transfer gerçekleşmedi.

  1. 25.04.2020
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