Fatih Terim ne yapacak? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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ne yapacak?

Fatih Terim ne yapacak?

, ve sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer almaya devam ediyor.

, ve sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer almaya devam ediyor. Kariyerleri düşüşte olan bu isimlerden Arda son 3 senede ve 'de forma giyemedi, Semih'in macerası başarısızdı ve Emre de Deportivo ile 3. Ligi'ne düştü. "Futbolcuların geçmişine yatırım yapmamalıyız'' diyen Terim'in nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
  1. 29.7.2020
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