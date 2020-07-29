2 sezonda büyük bir mirası yazdı!

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın son iki yılda izlediği transfer politikası sarı-kırmızılı kulübe pahalıya patladı. Dursun Özbek- Igor Tudor döneminde kurulan kadro ile üst üste iki şampiyonluk gelirken, Galatasaray bu sayede 150 milyon Euro'ya yakın bir geliri de kasasına koydu.



DOĞRU TRANSFER DOĞRU EKONOMİ

Özbek-Tudor döneminde alınan ve iki şampiyonluk getiren oyunculara 36.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu oyuncuların 4'ünün satışından 36.5 milyon Euro geldi. Kadro maliyeti zarar etmedi.

YILDIZLARA KULÜP ARANIYOR!

Cengiz-Terim döneminde 39 milyon Euro 'ya alınan yıldızlardan hiç geri dönüş olmadı. Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödendi. Ancak Cimbom şu anda yıldız futbolcuyu gönderecek yer arıyor...



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Galatasaray bu sezon ligi 6. sırada bitirirken Avrupa hedefinden de şaştı. Sarı-Kırmızılılar, F.Bahçe'yi bir kez yenme başarısı gösterdi ancak Başakşehir, Trabzon ve Beşiktaş'ı yenemedi.