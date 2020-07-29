2 sezonda büyük bir mirası yazdı!
Dursun Özbek ve Tudor dönemi yapılan transferler iki şampiyonluk getirdi. Satılan oyunculardan da büyük gelir elde edildi. Ancak son iki sezonda 39 milyon Euro’ya alınan futbolculardan kasaya bir kuruş girmedi. Aslan sezonu 6. sırada bitirdi.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın son iki yılda izlediği transfer politikası sarı-kırmızılı kulübe pahalıya patladı. Dursun Özbek- Igor Tudor döneminde kurulan kadro ile üst üste iki şampiyonluk gelirken, Galatasaray bu sayede 150 milyon Euro'ya yakın bir geliri de kasasına koydu.
DOĞRU TRANSFER DOĞRU EKONOMİ
Özbek-Tudor döneminde alınan ve iki şampiyonluk getiren oyunculara 36.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu oyuncuların 4'ünün satışından 36.5 milyon Euro geldi. Kadro maliyeti zarar etmedi.
YILDIZLARA KULÜP ARANIYOR!
Cengiz-Terim döneminde 39 milyon Euro 'ya alınan yıldızlardan hiç geri dönüş olmadı. Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödendi. Ancak Cimbom şu anda yıldız futbolcuyu gönderecek yer arıyor...
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Galatasaray bu sezon ligi 6. sırada bitirirken Avrupa hedefinden de şaştı. Sarı-Kırmızılılar, F.Bahçe'yi bir kez yenme başarısı gösterdi ancak Başakşehir, Trabzon ve Beşiktaş'ı yenemedi.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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