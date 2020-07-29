2 sezonda büyük bir mirası yazdı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray 2 sezonda büyük bir mirası yazdı!

2 sezonda büyük bir mirası yazdı!

2 sezonda büyük bir mirası yazdı!

ve dönemi yapılan transferler iki şampiyonluk getirdi. Satılan oyunculardan da büyük gelir elde edildi. Ancak son iki sezonda 39 milyon Euro’ya alınan futbolculardan kasaya bir kuruş girmedi. Aslan sezonu 6. sırada bitirdi.

Takvim'in haberine göre, 'ın son iki yılda izlediği politikası sarı-kırmızılı kulübe pahalıya patladı. - Igor döneminde kurulan kadro ile üst üste iki şampiyonluk gelirken, Galatasaray bu sayede 150 milyon Euro'ya yakın bir geliri de kasasına koydu.

DOĞRU TRANSFER DOĞRU EKONOMİ
Özbek-Tudor döneminde alınan ve iki şampiyonluk getiren oyunculara 36.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu oyuncuların 4'ünün satışından 36.5 milyon Euro geldi. Kadro maliyeti zarar etmedi.

YILDIZLARA KULÜP ARANIYOR!
Cengiz-Terim döneminde 39 milyon Euro 'ya alınan yıldızlardan hiç geri dönüş olmadı. Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödendi. Ancak Cimbom şu anda yıldız futbolcuyu gönderecek yer arıyor...

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Galatasaray bu sezon ligi 6. sırada bitirirken Avrupa hedefinden de şaştı. Sarı-Kırmızılılar, F.Bahçe'yi bir kez yenme başarısı gösterdi ancak , ve 'ı yenemedi.

  1. 29.07.2020
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