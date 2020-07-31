Cimbom'a Rus golcü

Bu sezon forvetlerden yüzü gülmeyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Rus basınının iddiasına göre sarı-kırmızılı takım, sezonu Sochi'de kiralık olarak geçiren ve Zenit ile olan sözleşmesi sona eren Aleksandr Kokorin'in peşine düştü. Rusya'dan birçok taliplisi olan Kokorin ile Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken; yurt dışı planlarına da açık kapı bırakan tecrübeli oyuncu için Galatasaray'ın da teklif yaptığı duyuruldu. Cimbom'un yıllık 2 milyon euro önerdiği ve 29 yaşındaki futbolcunun bu öneriyi ciddi bir şekilde düşündüğü kaydedildi.



LOKOMOTIV İÇİN PAHALI

İtalya'dan Roma, Fiorentina ile Fransa'dan Marsilya'nın da takibindeki Kokorin'in bu takımlardan resmi bir teklif almadığı tüm teklifleri masasına koyduktan sonra bir karar vereceği bildirildi. Öte yandan Kokorin konusunda Lokomotiv Moskova'nın eski başkanı Nikolai Naumov'dan bir açıklama geldi. Naumov, "Evine dönmesi güzel bir hikaye olurdu. Burada gerçek bir futbolcu oldu. Yine de ben Lokomotiv yönetiminin büyük masraflara gireceğini düşünmüyorum, kulübün bir planlaması var, maaş limiti var. Bence daha iyi bir seçenek bulacaktır" dedi.



İLK SIRADA

Falcao'dan sakatlıkları nedeniyle yeterince faydalanamayan ve Florin Andone'un kiralık sözleşmesi bitmesi nedeniyle arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Kokorin forvet adayları listesinde ilk sıraya yükseldi.



KAVGAYA KARIŞTI

Kokorin 2018'in son aylarında Rusya'da bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle holiganlık ve kasten yaralama suçlarından tutuklanmış ve sonra tahliye edilmişti.



OYNADIĞI TAKIMLAR

D. Moskova

Anji Mahaçkale

Zenit

Sochi



PERFORMANSI

MAÇ 305

GOL 91

ASİST 41



EN İYİ ÖZELLİKLERİ

KONSANTRASYON

TEKNİK

DAYANIKLILIK

HIZ

ÇEVİKLİK

12

Sochi'de bu sezon 10 maça çıkan Kokorin, 7 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Hem forvette hem kanatlarda oynayabilen 29 yaşındaki golcü, Rusya Milli Takımı'nda da 78 maçta 12 gole imza attı.