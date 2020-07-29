Galatasaray'a bu yaz para kazandıracak isim belli oldu! İşte bonservisi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, FFP'ye takılmamak için oyuncu satışını ön plana koydu. Sarı-kırmızılı takım, bu yaz o ismi satarak yüksek bir miktarda bonservis elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri