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Galatasaray'a bu yaz para kazandıracak isim belli oldu! İşte bonservisi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, FFP'ye takılmamak için oyuncu satışını ön plana koydu. Sarı-kırmızılı takım, bu yaz o ismi satarak yüksek bir miktarda bonservis elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:44
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu istediği gibi bitiremeyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı.
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Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, transfer politikasını belirlerken oyuncu satışından da gelir elde etmek isteniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'a bu yaz para kazandıracak isim belli oldu: Christian Luyindama.
Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda bulunan Kongolu stoper, almak için satmak zorunda olan sarı-kırmızılılar için en kritik oyuncu haline geldi.
İngiltere'den Everton, Aston Villa ve Wolverhampton'ın Luyindama ile ilgilendiği öğrenildi. Üç kulüp temsilcisinin önümüzdeki günlerde Cimbom ile masaya oturacakları vurgulandı.