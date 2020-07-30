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30 Temmuz 2020, Perşembe
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’a süre verildi

Kaan Ayhan’a süre verildi

ve 'da gündem … 2 milyon euro'luk bonservisini ödemeye iki taraf da yakın...

ve 'da gündem … 2 milyon euro'luk bonservisini ödemeye iki taraf da yakın... Ancak milli oyuncunun 2.5 milyon euro'yu bulan talepleri frene basılmasına neden oldu. Galatasaray yönetimi, Kaan'a yarına kadar süre verdi. Kaan, Galatasaray'ın yaptığı 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul ederse aynı gün içinde Düsseldorf'un hesabına bonservis bedelinin yatırılacağı iletildi. Aksi taktirde görüşmeler askıya alınacak.
Tatil için 'da bulunan Kaan Ayhan'la görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor
  1. 30.7.2020
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