Mert Müldür’den vazgeçmiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mert Müldür’den vazgeçmiyor

’den vazgeçmiyor

Mert Müldür’den vazgeçmiyor

'ün Serie A'nın son iki maçında performansı beğenilmemesi üzerine yeni sağ bek arayışlarına girdi.

'ün Serie A'nın son iki maçında performansı beğenilmemesi üzerine yeni sağ bek arayışlarına girdi. Gurbetçi oyuncu iki maçta da 45. dakikada oyundan alındı. Tüm bu durumu yakından takip eden ise Mert için bir kez daha harekete geçti. Daha önce kiralamaya yanaşmayan, satış içinde kapıyı 6 milyon euro'dan açan Sassuolo'yla görüşme kararı aldı. 21 yaşındaki futbolcu için bir kiralama teklifi daha hazırlandı.
  1. 30.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Müldür’den vazgeçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA