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ön libero arıyor ama da yönetimden haber bekliyor.

ön libero arıyor ama da yönetimden haber bekliyor. 26 yaşındaki oyuncu, 'in bitmesiyle soluğu 'da aldı. Ailesiyle birlikte tatil yapan Gabonlu yıldız, dün ''Ailemle keyifli anlar. 'yi çok seviyorum'' notuyla bir gönderi paylaştı. Bir kez daha Galatasaray'da kalmak istediğini gösteren Lemina'nın gözü, sarı-kırmızılı yönetimde...
  1. 30.7.2020
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