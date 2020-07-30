Dostluk zamanı

Galatasaray'ın kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde başarılı olması için çalıştıklarını belirten Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, anma töreninde her yıl olduğu gibi Beşiktaş eski başkanlarından Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ettiklerini söyledi. Günay, "Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var" dedi.