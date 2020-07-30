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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Dostluk zamanı

Dostluk zamanı

'ın kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde başarılı olması için çalıştıklarını belirten Başkan Yardımcısı , anma töreninde her yıl olduğu gibi eski başkanlarından 'nın da mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

'ın kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde başarılı olması için çalıştıklarını belirten Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, anma töreninde her yıl olduğu gibi eski başkanlarından Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ettiklerini söyledi. Günay, "Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var" dedi.

  1. 30.7.2020
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