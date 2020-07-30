Ali Sami Yen anıldı
Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69'uncu yılında kabri başında anıldı.
Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69'uncu yılında kabri başında anıldı. Ali Sami Yen'in kabri başında düzenlenen anma törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ve divan kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca Süleyman Seba'nın da mezarı da ziyaret edildi.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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