Ali Sami Yen anıldı

Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69'uncu yılında kabri başında anıldı. Ali Sami Yen'in kabri başında düzenlenen anma törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ve divan kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca Süleyman Seba'nın da mezarı da ziyaret edildi.