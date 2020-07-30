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30 Temmuz 2020, Perşembe
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anıldı

Ali Sami Yen anıldı

Galatasaray Kulübü Kurucusu , vefatının 69'uncu yılında kabri başında anıldı.

Galatasaray Kulübü Kurucusu , vefatının 69'uncu yılında kabri başında anıldı. Ali Sami Yen'in kabri başında düzenlenen anma törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ve divan kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca 'nın da mezarı da ziyaret edildi.

  1. 30.7.2020
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