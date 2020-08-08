Radamel Falcao hız kesmiyor! Özel antrenör eşliğinde idman
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, özel antrenörü eşliğinde evinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao, yeni sezon hazırlıklarını evinde sürdürüyor. Geçen sezon başında AS Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız, sakatlık problemleri nedeniyle birçok maçı kaçırmış ve takımını yalnız bırakmıştı.
Falcao, özel antrenörü ile birlikte evinde yaptığı antrenmanlarla yeni sezona hazır olarak girmek istiyor.
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