Arda Turan'ın maaşı da değişmedi

Galatasaray'a 9 sezon sonra geri dönen Arda Turan, 2008 yılında kazandığı paranın aynısını alacak. Forma numarasını yeniden 66 olarak belirleyen 33 yaşındaki futbolcu o dönemde yıllık 4 milyon TL kazanıyordu. Bu sezon tüm maçların yarısına ilk 11'de çıkarsa sözleşmesi uzayacak.