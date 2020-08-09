Arda Turan'ın maaşı da değişmedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Arda Turan'ın maaşı da değişmedi

'ın maaşı da değişmedi

Arda Turan'ın maaşı da değişmedi

'a 9 sezon sonra geri dönen , 2008 yılında kazandığı paranın aynısını alacak. Forma numarasını yeniden 66 olarak belirleyen 33 yaşındaki futbolcu o dönemde yıllık 4 milyon TL kazanıyordu. Bu sezon tüm maçların yarısına ilk 11'de çıkarsa sözleşmesi uzayacak.

'a 9 sezon sonra geri dönen , 2008 yılında kazandığı paranın aynısını alacak. Forma numarasını yeniden 66 olarak belirleyen 33 yaşındaki futbolcu o dönemde yıllık 4 milyon TL kazanıyordu. Bu sezon tüm maçların yarısına ilk 11'de çıkarsa sözleşmesi uzayacak.

  1. 9.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda Turan'ın maaşı da değişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA