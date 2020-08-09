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09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray 3 yıldız kampa katılmayacak

3 yıldız kampa katılmayacak

3 yıldız kampa katılmayacak

'de geçtiğimiz sezonu 6'ncı sırada tamamlayan iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sürdüren sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncularla yollar ayrılacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6'ncı sırada tamamlayan iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sürdüren sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Gönderilmesi düşünülen oyuncuların başında , Feghouli ve Diagne geliyor. Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre , talipleri olan Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne ile bekleneni veremeyen Belhanda'yı çarşamba günü başlayacak kamp kadrosuna almayacak.
  1. 9.8.2020
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