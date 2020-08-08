Belhanda'ya sürpriz teklif! İşte Galatasaray'ın İtalyan ekibine cevabı

Galatasaray'da aldığı yüksek maaş ve istikrarsız futbolu ile kadroda düşünülmeyen Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı.

Anteprima24 sitesinde yer alan Ajansspor'un derlediği habere göre; Benevento'nun 30 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı takıma 2 milyon euro gibi bir ücret teklif ettiği, Galatasaray'ın da bu teklifi reddettiği kaydedildi. Ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Sampdoria da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bilindiği üzere Aslan, Younes Belhanda için en az 5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli istiyor.

Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Belhanda; 2019-2020 sezonunda forma giydiği 33 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti.

Faslı oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret kazanıyor. Ayrıca, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ve oyuncunun forma giyeceği maçlarda takımın kazanacağı her 25 puan için ise ekstra 100 bin Euro prim alıyor.