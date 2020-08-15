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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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’ta tek sorun maaş

Ahmet Çalık’ta tek sorun maaş

Aslan'da gözden çıkartılan için gelen teklifler değerlendiriliyor. 'den birkaç kulübün teklif yaptığı ancak 26 yaşındaki oyuncunun kazandığı yıllık 900 bin euro'nun sıkıntı yarattığı öğrenildi.

Aslan'da gözden çıkartılan için gelen teklifler değerlendiriliyor. 'den birkaç kulübün teklif yaptığı ancak 26 yaşındaki oyuncunun kazandığı yıllık 900 bin euro'nun sıkıntı yarattığı öğrenildi. Ahmet, süre aldığı maçlarda puan başı 5 bin euro kazanıyor. Ahmet'e talip olan kulüpler yıllık ücretinde indirime gitmesini bekliyor.

  1. 15.8.2020
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