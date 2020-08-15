Ahmet Çalık’ta tek sorun maaş

Aslan'da gözden çıkartılan Ahmet Çalık için gelen teklifler değerlendiriliyor. Süper Lig'den birkaç kulübün teklif yaptığı ancak 26 yaşındaki oyuncunun kazandığı yıllık 900 bin euro'nun sıkıntı yarattığı öğrenildi. Ahmet, süre aldığı maçlarda puan başı 5 bin euro kazanıyor. Ahmet'e talip olan kulüpler yıllık ücretinde indirime gitmesini bekliyor.