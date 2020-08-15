Ahmet Çalık’ta tek sorun maaş
Aslan'da gözden çıkartılan Ahmet Çalık için gelen teklifler değerlendiriliyor. Süper Lig'den birkaç kulübün teklif yaptığı ancak 26 yaşındaki oyuncunun kazandığı yıllık 900 bin euro'nun sıkıntı yarattığı öğrenildi.
Aslan'da gözden çıkartılan Ahmet Çalık için gelen teklifler değerlendiriliyor. Süper Lig'den birkaç kulübün teklif yaptığı ancak 26 yaşındaki oyuncunun kazandığı yıllık 900 bin euro'nun sıkıntı yarattığı öğrenildi. Ahmet, süre aldığı maçlarda puan başı 5 bin euro kazanıyor. Ahmet'e talip olan kulüpler yıllık ücretinde indirime gitmesini bekliyor.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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