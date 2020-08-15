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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Luyindama yarın katılıyor

Luyindama yarın katılıyor

Sakatlığını atlatan henüz takımla çalışmadığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki stoperin 'den özel izinli olduğu ve yarın 'a geleceği kaydedildi.

Sakatlığını atlatan henüz takımla çalışmadığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki stoperin 'den özel izinli olduğu ve yarın 'a geleceği kaydedildi. Kongolu defans oyuncusu, iyileştikten sonra çok sıkı şekilde çalışmalara başlamıştı.

  1. 15.8.2020
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