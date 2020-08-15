Luyindama yarın katılıyor
Sakatlığını atlatan Christian Luyindama henüz takımla çalışmadığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki stoperin Fatih Terim'den özel izinli olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Sakatlığını atlatan Christian Luyindama henüz takımla çalışmadığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki stoperin Fatih Terim'den özel izinli olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi. Kongolu defans oyuncusu, iyileştikten sonra çok sıkı şekilde çalışmalara başlamıştı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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