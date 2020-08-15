Seri Florya’da iddiası
Cİmbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Jean Michael Seri'nin dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olduğu iddia edildi. Fildişi Sahilli futbolcunun hem Teknik Direktör Fatih Terim hem de yöneticilerle fikir alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.
Cİmbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Jean Michael Seri'nin dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olduğu iddia edildi. Fildişi Sahilli futbolcunun hem Teknik Direktör Fatih Terim hem de yöneticilerle fikir alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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