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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Seri Florya’da iddiası

Seri Florya’da iddiası

Cİmbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği 'nin dün 'nde olduğu iddia edildi. futbolcunun hem hem de yöneticilerle fikir alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.

Cİmbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği 'nin dün 'nde olduğu iddia edildi. futbolcunun hem hem de yöneticilerle fikir alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.

  1. 15.8.2020
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