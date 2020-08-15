Kale Fatih'e emanet

Fernando Muslera'nın en az 6 ay daha oynayamayacağı için kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu. 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk, dün sarı-kırmızılı kulübe katıldı. Kasımpaşa ile 2021'e kadar kontratı bulunan tecrübeli eldiven, yöneticilerle görüşerek mukavelesini feshetti ve boşa çıktı. Galatasaray'ın, "Bonservisini al gel" isteğini gerçekleştiren Fatih ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Sağlık kontrollerinden geçen Fatih, Türk Telekom Stadı'nda imzayı attı.

AKHİSAR'DA PARLADI

Futbola Eyüpspor'da başlayan 1.91'lik kaleci, Gölcükspor ve 1461 Trabzon'da da forma giydi. Burada gösterdiği performansla Trabzonspor'a katılan Fatih, bordo-mavililerde 17 maça çıktı. 2015'te Akhisar'a transfer olan Fatih 4 sezon forma giydi. Yeşil-siyahlılarda 72 maça çıkan tecrübeli eldiven 22'sinde kalesini kapattı. Burada kazanılan Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da büyük rol oynadı. Geçen sezon Kasımpaşa'ya gelen Fatih, 22 maça çıktı. 3 maçta gol yemezken, ağlarından 49 top çıkardı.

İKİ FATİH BİR ANI

Galatasaray 15 Mayıs 2019'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'ı 3-1 yenerek kupaya uzanmıştı. O maçta Akhisar'ın kalecisi Fatih Öztürk'tü. Maçta başarılı bir performans çıkaran Fatih, 1 penaltı ve çok net 5 kurtarış yapmıştı. Maç sonunda Akhisar takımı ikincilik madalyasını almadan soyunma odasına gitti. O sırada Fatih Terim ile görüşen Fatih Öztürk, takım arkadaşlarını sahaya geri getirerek Galatasaraylıları kutlamıştı.

"HIRSLI VE TECRÜBELİ"

Galatasaray, iyi bir kaleci aldı. Okan ile forma yarışına girecek olsa da 33'lük file bekçisi tecrübesiyle birkaç adım önde olur. Hırslı ve konsantrasyonu yüksek bir isim. Pek çok eski kalecinin Fatih'i beğendiğini bizzat biliyorum. Bu transferden benim en net anladığım şey; Muslera'nın sanılandan daha çok çabuk geri döneceği. "Aksi takdirde, Fatih Terim daha az tartışılacak bir ismi tercih ederdi" diye düşünüyorum.

* SERKAN KORKMAZ