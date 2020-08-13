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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Aboubakar’ı satışa koydu

Aboubakar’ı satışa koydu

  ve 'ye önerdiği , takımında durumunda...

ve 'ye önerdiği , takımında durumunda... Abola gazetesi, Porto'nun yılda 2.5 milyon euro kazanan golcüyü göndermek istediğini ancak Aboubakar'ın aldığı paradan memnun olduğu için yerinden kıpırdamadığını yazdı. Gazete, Aboubakar'ı isteyenler olduğunu ancak masrafının altına kimsenin girmek istemediğini iddia etti.
  1. 13.8.2020
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