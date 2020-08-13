Aslan sahaya indi
Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada tamamlayan G.Saray dün itibarı ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada tamamlayan G.Saray dün itibarı ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yarışacak olan ve Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen çift idmanla birlikte yeni sezona 'merhaba' dedi. Güne koranavirüs testi ile başlayan futbolcular ve sabah 09.30'da çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular ilk antrenmanda çeşitli testlerden geçti. İkinci idman ise akşamüstü yapıldı. Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atan yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da idmanda yer aldı.
TEKNİK HEYET YENİLENDİ
Sezonu açan Galatasaray'ın teknik heyeti değişti. Dünkü idmanda sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Albert Riera da yer aldı. İspanyol isim, gelecek sezon sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Riera dışında aktif futbol yaşamını kısa süre önce sona erdiren Selçuk İnan da teknik kadronun yeni ismi... Ümit Davala, Levent Şahin ve Necati Ateş bu sezon da Terim'in yanında olacak.
SCOTT PIRI DÖNÜYOR
Galatasaray, pandemi sonrasında ülkesine giden ve geri dönmeyen Alberto Bartali'nin yerini 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan ABD'li kondisyoner Scott Piri ile dolduracak. Piri, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek teknik heyette göreve başlayacak.
- 13.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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