Aslan sahaya indi

Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada tamamlayan G.Saray dün itibarı ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yarışacak olan ve Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen çift idmanla birlikte yeni sezona 'merhaba' dedi. Güne koranavirüs testi ile başlayan futbolcular ve sabah 09.30'da çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular ilk antrenmanda çeşitli testlerden geçti. İkinci idman ise akşamüstü yapıldı. Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atan yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da idmanda yer aldı.

TEKNİK HEYET YENİLENDİ

Sezonu açan Galatasaray'ın teknik heyeti değişti. Dünkü idmanda sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Albert Riera da yer aldı. İspanyol isim, gelecek sezon sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Riera dışında aktif futbol yaşamını kısa süre önce sona erdiren Selçuk İnan da teknik kadronun yeni ismi... Ümit Davala, Levent Şahin ve Necati Ateş bu sezon da Terim'in yanında olacak.

SCOTT PIRI DÖNÜYOR

Galatasaray, pandemi sonrasında ülkesine giden ve geri dönmeyen Alberto Bartali'nin yerini 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan ABD'li kondisyoner Scott Piri ile dolduracak. Piri, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek teknik heyette göreve başlayacak.