Şarkılı gönderme!

Galatasaray anlaştığı oyuncuları bir bir açıklamaya devam ediyor. Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından dün de Emre Kılınç açıklandı. Önce Emre'nin ıslıkla söylediği "Hayatın anlamı Galatasaray" marşı paylaşıldı. 19.05'te ise resmi duyuru yapıldı ve Fenerbahçe'yi tercih eden Mert Hakan Yandaş'a gönderme niteliği taşıyan bir video paylaşıldı. Görüntülerde Emre'nin uyurken telefonu çalıyor, ancak arayan kişiyle konuşmak istemeyen yıldız oyuncu, telefonu meşgule atıp sırtını dönüyor ve uyumaya devam ediyor. Alt fonda da "Bana yolunu seç diyorlar. Bozuk yolu seçer miyim? Eğri eğri, doğru doğru" sözleri ile Barış Manço'nun ünlü şarkısı çalınıyor.

BEĞENİ YAĞDI

"Cıibom çağır yeter" hashtag'ı ile paylaşılan ve Emre'nin Metin Oktay selamı ile sona eren video, sarı-kırmızılı taraftar tarafından büyük beğeni topladı. Twitter'da yarım saat içinde 20 bin retweet, 50 bine yakın da beğeni aldı.

DİK DURDUM

Emre Kılınç, GS TV'ye Galatasaray'da oynayacak olmasının kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu, "Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız" dedi. Başkan Mustafa Cengiz de, "Emre sadece bir transfer değil, bir kişilik abidesi" ifadesini kullandı.

BÜYÜK KATKI

1.74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon Sivas'ta çıktığı 31 maçta 9 gol kaydetti ve 7 asist yaptı. Böylece takımına 16 gollük bir katkı yaptı.