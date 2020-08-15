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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Başkan Cengiz konuşacak

Başkan Cengiz konuşacak

Sarı-kırmızılı forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığı ile pazartesi günü imza töreni yapılacak. Türk 'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında Başkanı ile yöneticiler de hazır bulunacak.

Sarı-kırmızılı forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığı ile pazartesi günü imza töreni yapılacak. Türk 'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında Başkanı ile yöneticiler de hazır bulunacak.

  1. 15.8.2020
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