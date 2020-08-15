Başkan Cengiz konuşacak

Sarı-kırmızılı forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığı Magdeburger Sigorta ile pazartesi günü imza töreni yapılacak. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler de hazır bulunacak.