Fatih Terim'den Cavani harekatı! Bizzat kendisi görüşecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'den Cavani harekatı! Bizzat kendisi görüşecek

Fatih Terim'den Cavani harekatı! Bizzat kendisi görüşecek

Santrfor arayışlarına devam eden gündem yaratacak bir ismi listesine aldı. Sarı-kırmızılı takımın ile sözleşmesi sona eren için devreye girdiği ve teknik direktör 'in yıldız golcüyle bizzat görüşmek için randevu talep ettiği belirtildi.

, yüzyılın transferi için nabız yoklamaya başladı: . ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin 'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine harekete geçme kararı aldı. Terim, Cavani'nin menajerinden randevu alınmasını istedi ve bizzat kendisinin görüşme yapacağını yönetime iletti. Bunun için Şükrü Hanedar ve kaleci Muslera'nın girişimlere başladığı dile getirildi.

  1. 12.8.2020
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