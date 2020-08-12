Fatih Terim'den Cavani harekatı! Bizzat kendisi görüşecek
Santrfor arayışlarına devam eden Galatasaray gündem yaratacak bir ismi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı takımın PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani için devreye girdiği ve teknik direktör Fatih Terim'in yıldız golcüyle bizzat görüşmek için randevu talep ettiği belirtildi.
Galatasaray, yüzyılın transferi için nabız yoklamaya başladı: Edinson Cavani. PSG ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin Benfica'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine Fatih Terim harekete geçme kararı aldı. Terim, Cavani'nin menajerinden randevu alınmasını istedi ve bizzat kendisinin görüşme yapacağını yönetime iletti. Bunun için Şükrü Hanedar ve kaleci Muslera'nın girişimlere başladığı dile getirildi.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'den Cavani harekatı! Bizzat kendisi görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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