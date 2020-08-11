Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ı resmen açıkladı!

Galatasaray profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Sarı-kırmızılılar tarafından konu ile ilgili KAP'a yapılan duyuru şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti

OĞULCAN'DAN RİZESPOR AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın yeni yıldızı Oğulcan Çağlayan eski takımı Çaykur Rizespor ile ilgili açıklamada bulundu. Oğulcan, "Biz verdiğimiz sözü tutarız. Rizespor'a sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim. Saygı duydular ama son anda beklemediğim aksiyon yaptılar. Karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti." ifadelerini kullandı.

"BİZ OĞULCAN'DAN ÇOK UMUTLUYUZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, yeni transferleri Oğulcan Çağlayan ile ilgili konuştu.

Mustafa Cengiz, Oğulcan'ın bildiği bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep'e, sonra döndü Rize'ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray'a hizmet eder. Galatasaray'da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz."

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

22 Mart 1996 tarihi Ankara doğumlu olan Oğulcan Çağlayan, kariyerine Osmanlıspor'un altyapısında başladı.

Buradan sırasıyla, Merinosspor ve Bursaspor'a transfer olan Çağlayan, Bursaspor'un alt yaş kategorilerindeki performansıyla sivrilerek, 2014 senesinde Gaziantepspor'a 130 bin Euro karşılığında transfer oldu. Gaziantep ekibinde bir sezon forma giyerek, 365 bin Euro bonservis bedeli ile Kayseri Erciyesspor'un yolunu tutan genç futbolcu, ertesi sezon Kayserispor'a kiralandı.

2016 senesi yaz ayında Çaykur Rizespor'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyerek, geride bıraktığımız sezonu Çaykur Rizespor'da tamamladı.

Hücumda iki kanatta ve forvet mevkilerinde forma giyebilen Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Türkiye Milli Takımı'nın U16, U17, U18, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen futbolcumuz, genç yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti.