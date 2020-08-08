Başkan konuşacak

Galatasaray yeni forma göğüs sponsoru SIXT rent a car ile bugün tanıtım toplantısı yapacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak lansmana Başkan Mustafa Cengiz de katılacak. Cimbom'un, bu anlaşmadan 2 sezon için toplam 58 milyon TL ve KDV alacağı belirtilmişti. Başkan Cengiz'in gündeme dair açıklama yapması bekleniyor.