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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Başkan konuşacak

Başkan konuşacak

 yeni forma göğüs sponsoru rent a car ile bugün tanıtım toplantısı yapacak.

yeni forma göğüs sponsoru rent a car ile bugün tanıtım toplantısı yapacak. Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak lansmana Başkan de katılacak. Cimbom'un, bu anlaşmadan 2 sezon için toplam 58 milyon TL ve alacağı belirtilmişti. Başkan Cengiz'in gündeme dair açıklama yapması bekleniyor.

  1. 8.8.2020
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